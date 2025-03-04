Назначены руководители новых департаментов мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил руководителей двух новых департаментов в структуре городской администрации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пост начальника департамента транспорта получил Павел Ивахненко. Начальником департамента дорожно-благоустроительного комплекса стал Александр Стефанов. 5 марта будет их первым рабочим днем в новом статусе.

По данным пресс-центра мэрии, господин Стефанов в 2008-2018 годы работал в Сибирском государственном университете путей сообщения, в последние годы возглавлял ООО «СКИФ-М». Павел Ивахненко в 1998-2021 годы работал в ПАО «Ростелеком», в последнее время руководил новосибирским МП «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры».

Два новых департамента создаются в результате реорганизации единого департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Департамент транспорта займется вопросами пассажирских перевозок, департамент дорожно-благоустроительного комплекса — дорогами и благоустройством. «Разделение департамента позволит эффективнее решать задачи по улучшению городской инфраструктуры и повышению качества транспортных услуг»,— считает господин Кудрявцев.

Ранее департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса возглавлял Иосиф Кодалаев. В ноябре 2024 года он был назначен первым вице-мэром.

Валерий Лавский