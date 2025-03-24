Главные новости к утру 24 марта
Турецкая оппозиционная Республиканская Народная партия провела праймериз для определения кандидата на досрочные президентские выборы. Выдвижение арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу поддержали 14,85 млн человек.
Конституционный суд Южной Кореи восстановил в должности премьер-министра и и.о. президента Хан Док Су. В декабре парламент объявил ему импичмент из-за отказа рассматривать законопроект о расследовании в отношении предыдущего государства.
В России на 35% выросло число судебных споров из-за нарушения авторских и смежных прав, узнал «Ъ». Общее количество таких дел в 2024 году составило 28,8 тыс.
Как стало известно «Ъ», Минтранс предложил ввести «период охлаждения» при покупке билетов на поезда и самолеты. Союз пассажиров считает, что это не обрушит экономику перевозок, поскольку ошибки при выборе даты и направления совершают не более 3% пассажиров.