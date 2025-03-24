Камчатка перешла в «пурговой» режим

Камчатка находится под влиянием мощного снежного циклона. Власти региона призвали работодателей перевести работников на дистанционный режим работы. В Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктах края не ходит общественный транспорт, люди добираются на работу пешком.

По рекомендации региональных властей, сотрудники государственных и муниципальных организаций, а также учреждений социальной сферы работают сегодня в дистанционном формате. Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности принять такое же решение. Отменены занятия во всех дошкольных учреждениях, где работают только дежурные группы. В вузах также отменены занятия.

Как сообщила мэрия Петропавловска, из-за сильных осадков крайне осложнена работа по расчистке дорог. После прохода снегоуборочной техники практически сразу же образуются снежные переметы. Автомобилистов призывают не пользоваться личным транспортом, чтобы не препятствовать работе техники и избежать заторов.

С 23 марта южные районы Камчатки находятся под влиянием мощного охотоморского циклона, первого серьезного циклона с начала 2025 года. В нескольких районах полуострова, в том числе и в краевой столице, действует предупреждение о лавинной опасности.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский