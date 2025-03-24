Отток аудиторов продолжается

По оценкам члена правления СРО Бориса Федосимова, по итогам 2024 года аудиторский рынок покинули 640 недобросовестных аудиторов. Из них в связи с аннулированием аттестата — 346 аудиторов, в связи с добровольным заявлением члена СРО о выходе — 198, на основании решения СРО об исключении аудитора по мере, определенной дисциплинарным кодексом СРО,— 70. Это примерно минус 3–4% относительно 2023 года, добавляет он.

По словам управляющего партнера группы компаний «Мариллион» Полины Виксне, основная причина сохранения довольно большого количества недобросовестных аудиторов заключается в том, что выявление недобросовестных аудиторов и подтверждение того, что аудиторская деятельность ведется формально,— это длительный процесс, требующий большого количества ресурсов, компетенций, соблюдения процессуальных требований и формальностей.

Юлия Пославская