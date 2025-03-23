На Рефтинском и Белоярском водохранилищах откололись льдины с пятью рыбаками

На Рефтинском и Белоярском водохранилищах в Свердловской области откололись льдины с пятью рыбаками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, четырех человек на Рефтинском водохранилище спасли очевидцы. «Медицинская помощь рыбакам не потребовалась»,— добавили в МЧС.

В Заречном на Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли одного человека на льдине и доставили на берег. «Медицинская помощь спасенному не потребовалась»,— отметили в ведомстве.

Ранее, в январе, сотрудники МЧС спасли 24 рыбаков, которые дрейфовали на отколотой льдине на Белоярском водохранилище. Сначала спасатели обнаружили трех рыбаков, которых доставили к берегу. По возвращении сотрудники МЧС заметили еще одну отколовшуюся льдину с 21 человеком, включая одного ребенка. После профилактической беседы о безопасности на водоеме рыбаков отпустили домой.

Василий Алексеев