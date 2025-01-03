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В Заречном сотрудники МЧС спасли 24 рыбака с отколотой льдины

В Заречном на Белоярском водохранилище были спасены 24 рыбака, которые дрейфовали на отколотой льдине, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сначала спасатели обнаружили трех рыбаков, которых доставили к берегу. По возвращении спасатели заметили еще одну отколовшуюся льдину с 21 человеком, включая одного ребенка.

Рыбаков спасли в два захода: судно на воздушной подушке и аэролодка «Пиранья». Все они были доставлены на берег без травм. После профилактической беседы о безопасности на водоеме рыбаки вернулись домой.

Мария Шараева

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