Пермский оборонный завод за год более чем в два раза увеличил прибыль

ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК) в 2024 году выручило 16, 1 млрд руб. против 12, 5 млрд руб. годом ранее, говорится в опубликованной отчетности. Рост выручки составил 28%. Чистая прибыль ПНППК при этом достигла показателя в 2, 052 млрд руб. (годом ранее – 916 млн руб.). Рост – более чем в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов.

В прошлом году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).