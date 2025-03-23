«Нефтехимик» завершил сезон КХЛ победой над «Адмиралом» со счетом 7:2

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» со счетом 7:2 в рамках заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе нижнекамской команды голы забили Григорий Селезнев, Андрей Белозеров, Ди Жан-Себастьен и Герман Точилкин. Нападающему «Нефтехимика» Райли Барберу в ходе матча удалось забросить 3 шайбы. В составе «Адмирала» голами отличились Даниил Гутик и Александр Сысуев.

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на девятом месте с 65 очками, не попав в плей-офф. «Адмирал» занял восьмое место с 69 очками и в первом раунде плей-офф сыграет с «Трактором».

Влас Северин