В Петербурге составили рейтинг лучших отелей на основе отзывов бизнес-туристов

Лидерами рейтинга бизнес-отелей в Петербурге на основе отзывов использующих их для размещения деловых путешественников, стали пятизвездочный «Ренартисс Исаакий Санкт-Петербург», четырехзвездочные River Palace Hotel и Grand Catherine Palace. По данным платформы онлайн-бронирования TIME, рейтинг данных гостиниц составил 9.7, 9.6 и 9.6 баллов соответственно, подсчитали для «Ъ-СПб» в компании «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме того, в топ-5 лучших бизнес-отелей Петербурга, по мнению деловых путешественников, вошли также пятизвездочный SO/St. Petersburg (9.6) и четырехзвездочный «Англетер» (9.5).

Таким образом, лучшими объектами для размещения бизнес-туристов в городе на Неве в категории «пять звезд» стали уже упомянутые «Ренартисс Исаакий Санкт-Петербург», SO/St. Petersburg и отель «Коринтия Санкт-Петербург» с 9.0 набранными баллами. Среди четырехзвездочных тройка лидеров следующая: River Palace Hotel, Grand Catherine Palace и гостиница Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel — 9.2 балла.

В целом по России средняя оценка в данном сегменте составляет 8.6 балла. Лидерами рейтинга бизнес-отелей РФ в общем списке с оценкой 9.9 балла оказались пятизвездочный Hyatt Regency Ekaterinburg, четырехзвездочные «AZIMUT Сити Отель Комсити Москва» и Novotel Moscow City.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года показатель средней загрузки гостиничных номеров в Петербурге вернулся к эталонному для туризма уровню 2019 года — 65,6% в 2024-м по сравнению с 69% пять лет назад.

Андрей Цедрик