Уровень загрузки гостиниц в Петербурге за 2024 год достиг допандемийного уровня

По итогам прошлого года показатель средней загрузки гостиничных номеров в Петербурге вернулся к эталонному для туризма уровню 2019 года — 65,6% в 2024-м по сравнению с 69% пять лет назад. Такими цифрами с «Ъ-СПб» 4 февраля поделились аналитики международной консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты рынка, в прошедшем году в Петербурге было сдано в эксплуатацию четыре гостиничных комплекса на 332 номера. Объем нового строительства оказался в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, однако в 2,5 раза больше результата 2022 года. Специалисты прогнозируют, что в текущем году положительная динамика ввода гостиниц в городе на Неве сохранится. Ожидается открытие двух объектов: люксового отеля на Марсовом поле (117 номеров), строительством которого займется «Газпром», и отеля «Лахта Тауэрс» на берегу Финского залива под управлением Zont Hotel Group (300 номеров).

При этом, по данным компании Nikoliers, cреднегодовая доходность на номер (RevPAR) в Петербурге в 2024 году составила 4 809 руб./сутки — на 21,5% выше результата предыдущего года и на 70,7% больше итогов 2022 года. В то же время стоимость гостиничного номера за сутки (ADR) выросла на 19,1% (до 7 211 руб.). Наибольший рост ADR обусловлен положительной динамикой показателя для гостиниц наивысшей категории — 41% (до 18 617 руб.). Рост для гостиниц категории «три звезды» составил 15,5% (до 4 255 руб.), а для гостиниц категории «четыре звезды» — 12,6% (до 6 050 рублей), подсчитали аналитики.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что номерной фонд отелей в Петербурге в 2025 году может стать рекордным за последние 17 лет.

Андрей Цедрик