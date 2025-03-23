На реабилитации в Краснодарском крае и Ставрополье находятся 130 птиц

130 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов, находятся на реабилитации в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Пономарёва Фото: Екатерина Пономарёва

Сейчас реабилитацией птиц занимаются два центра. Один расположен в селе Витязево, а другой — «Пеликан» в Ставропольском крае.

Из центра, находящегося в Витязево, выпустили 43 птицы. Лечение продолжают 62 пернатых. В Ставропольском крае выздоровела 1 тыс. птиц, лечение продолжают 68 особей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что на Бугазской косе нашли 15 мертвых птиц. Пернатых продолжают находить в этом месте регулярно.

Алина Зорина