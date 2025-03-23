На Бугазской косе нашли 15 мертвых птиц
Волонтеры и специалисты обнаружили 15 мертвых птиц во время работы на Бугазской косе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
На косе продолжают работать 369 человек из различных организаций. Волонтеры собрали бытовой мусор и связали 600 м сетей. На месте также проверили устойчивость еще 2,5 тыс. м сетей и заготовили 50 якорей.
На косе собрали 673 мешка с песком, загрязненным нефтепродуктами. Это примерно 24 т.