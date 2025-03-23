Бездомный сжег чужой автомобиль в поселке Саперный, пытаясь согреться возле огня

В ночь на 22 марта в полицию поступил сигнал о возгорании автомобиля возле дома 2 по улице Победы в поселке Саперный Колпинского района Петербурга. О происшествии сообщили в воскресенье в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили полностью сгоревший автомобиль Lada Largus, принадлежавший 52-летнему местному жителю. Владелец обратился в полицию с заявлением, оценив ущерб в 700 тыс. рублей.

На месте был задержан 31-летний бездомный из Ставропольского края. Мужчина заявил сотрудникам полиции, что замерз и, чтобы согреться, развел костер в непосредственной близости от автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог). Подозреваемого, который ранее уже был судим, поместили в изолятор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала женщину, которая по указанию мошенников подожгла сразу пять машин в разных районах Петербурга.

Андрей Цедрик