Полиция задержала женщину, поджегшую пять машин в разных районах Петербурга

В Санкт-Петербурге полицейские задержали женщину, которая по указанию аферистов подожгла пять машин в разных районах города. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о поджогах двух автомобилей марок Mercedes и BMW, припаркованных во дворах домов на Заневском проспекте и Республиканской улице в Красногвардейском районе города, поступило в полицию в ночь на 25 августа. Привлекла внимание правоохранителей подозрительная женщина с канистрой в руках неподалеку от мест поджога. Ею оказалось 46-летняя неработающая уроженка Калмыкии, проживающая в Петербурге.

Женщину доставили в отдел полиции, где она призналась в поджогах машин и рассказала, что действовала по указанию неизвестных. В конце июля с жительницей Петербурга через мессенджер связались аферисты, один из которых выдал себя за работодателя, а другой — за сотрудника правоохранительных органов. Мошенники убедили женщину, что кто-то использует ее банковские счета для перевода денег в преступных целях и планирует взять на ее имя займы, также ее убедили взять 1,7 млн рублей для исчерпания кредитного потенциала. Поджечь несколько автомобилей женщина отправилась под предлогом поимки тех, кто использовал ее банковские счета.

В ходе работы с задержанной сотрудники полиции установили, что жительница Петербурга подожгла пять машин, три из которых — Audi A4, Skoda Rapid и Opel Astra — находились в Кировском, Адмиралтейском и Центральном районах города. Общая сумма ущерба составила более 4,6 млн рублей.

По факту умышленного повреждения или уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мошенники похитили у четырех петербуржцев 1,7 млн рублей с использованием подменных номеров сотовых операторов.

Варвара Рудич