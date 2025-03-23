Вучич на встрече с Орешкиным подтвердил приверженность сотрудничеству с Россией

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным подтвердил приверженность Белграда укреплению отношений с Москвой. Переговоры прошли в рамках визита господина Орешкина в Сербию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters, Bernadett Szabo / File Photo / Reuters Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters, Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

«Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях»,— написал сербский президент в Instagram (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и запрещена). Он добавил, что сербская и российская сторона обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, торговли и других сегментах, значимых для обеих сторон.

Как пишет ТАСС, визит Максима Орешкина начался 22 марта с возложения венка к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В правительстве Сербии также состоялись переговоры делегаций двух стран. По их итогам господин Орешкин сообщил о переговорах президентов России и Сербии 9 мая в Москве.

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