Семнадцать спасателей тушили пожар в ресторане In Georgia на Фурштатской улице

Пожар в точке общепита тушили спасатели днем 23 марта в Центральном районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Фурштатская улица, д. 35, поступил на пульт дежурного в 12:45, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в расположенном в трехэтажном жилом доме ресторане In Georgia происходило горение обстановки в подсобном помещении на площади 4 кв. метра, а также тление 16 погонных метров в вентиляционной трубе.

С последствиями возгорания удалось справиться спустя около получаса силами 17 спасателей и четырех единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге по повышенному номеру сложности 1-БИС тушили пожар в цельнометаллическом ангаре на Шафировском проспекте.

Андрей Цедрик