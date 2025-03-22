В Петербурге тушат цельнометаллический ангар на Шафировском проспекте

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга горит цельнометаллический ангар. На месте работают 24 спасателя, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Объект находится на Шафировском проспекте. Вызов по пожару поступил специалистам в 11:31. Пока площадь возгорания составила 150 кв. метров. Происшествию в 11:41 присвоили дополнительный номер 1БИС. Через 40 минут пожар локализовали, был дан отказ дополнительному номеру 1БИС.

Пока информация о пострадавших не поступала.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что вечером 21 марта пожарные по повышенному номеру тушили ангар на Предпортовой улице.

Татьяна Титаева