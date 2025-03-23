Вулин: протесты в Сербии устроили заговорщики против Трампа в США

Вице-премьер Сербии Александр Вулин обвинил в организации митингов в стране заговорщиков против главы Белого дома Дональда Трампа в США и ряд европейских спецслужб. По его словам, целью этих акций является разрушение сербской государственности и приход к власти прозападных политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic, File / AP Фото: Darko Vojinovic, File / AP

«Цветную революцию в Сербии организовало "глубинное государство" США — то же самое, которое пытается сорвать мирные инициативы президента Трампа, — а также несколько европейских разведывательных служб»,— сообщил ТАСС господин Вулин.

Он уточнил, что эти же силы ответственны за нападки на президента Милорада Додика и Республику Сербскую. «Эти одновременные атаки имеют одну цель — разрушение Сербии и приход к власти в стране политиков, которые будут выполнять все требования Запада, включая введение санкций против России»,— убежден вице-премьер.

Массовые протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года, после гибели 15 человек из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде. Активисты требовали привлечь к уголовной ответственности виновных в трагедии. 15 марта в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие протест в стране. В акции приняло участие от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Власти заранее назвали демонстрацию готовящейся цветной революцией.

Подробности — в материале «Ъ» «Белградский протест установил рекорд массовости».