В Казани отправили заведующую офтальмологическим отделением под домашний арест по делу о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе Ново-Савиновского районного суда города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани офтальмолога отправили под домашний арест по делу о мошенничестве и взятках

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани офтальмолога отправили под домашний арест по делу о мошенничестве и взятках

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2023 года по июнь 2024 года врач незаконно получала вознаграждение за внесение недостоверных данных в отчетность о платных медицинских услугах, причинив ущерб бюджету. Также подозревается в получении взяток через посредника на суммы от 10 тыс. до 25 тыс. руб. за предоставление больничных листов.

Дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (мошенничество и получение взятки).

Врач вину не признает, однако обвинение подтверждается показаниям свидетелей и другими материалам дела. Ей может грозить до восьми лет лишения свободы. В итоге суд решил оставить подозреваемую под домашним арестом до завершения расследования.

Влас Северин