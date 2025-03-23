В Татарстане на ремонт дорог в Кукморском, Актанышском, Сармановском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах выделили 1,7 млрд руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на ремонт дорог в пяти районах выделили 1,7 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане на ремонт дорог в пяти районах выделили 1,7 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

462,6 млн руб. направят на обновление дорожного полотна в Кукморском районе. В рамках работ планируется отремонтировать участок трассы Люга — совхоз «Ныртинский» протяженностью 5,7 км до середины октября 2027 года.

Еще 456,7 млн руб. выделили на ремонт дороги Тюково — Татарские Ямалы на площади 6,6 км в Актанышском районе. Работы должны быть завершены к середине ноября 2026 года. В Сармановском районе на ремонт участка автодороги Набережные Челны — Сарманово — Верхние Чершилы — Петровский завод протяженностью 4,4 км выделят около 387,8 млн руб. Работы должны быть завершены к 24 октября текущего года.

В Черемшанском районе на подъезд к деревне Новое Кадеево направят 257,9 млн руб. для восстановления участка длиной 2,2 км до ноября 2025 года. В Верхнеуслонском районе на ремонт участка трассы Казань — Ульяновск — Соболевское — Чулпаниха выделят 136,4 млн руб., работы планируется выполнить до 24 октября.

Влас Северин