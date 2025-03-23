К делу о сносе киоска у магазина экс-губернатора подключился еще один орган власти

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края и администрация Ленинского района Перми обратились в арбитражный суд с иском к АО «Универсам “Семья”» (управляет одноименным ТЦ на ул. Борчанинова, 13), говорится в решении суда. Истцы требуют демонтировать нестационарный торговый объект, расположенный по соседству с ТЦ, а также взыскать с АО на случай неисполнения решения по 3 тыс. руб. за каждый день просрочки в течение первых семи дней, далее по 5 тыс. руб. за каждый день просрочки. В случае неисполнения решения суда в течение месяца органы власти требуют предоставить администрации района Перми право произвести демонтаж НТО с взысканием с ответчика понесенных расходов.

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фото: Яндекс Карты



На указанном земельном участке расположено одно НТО — шиномонтаж сети «Пятое колесо». Стоит отметить, что это уже второй иск о сносе этого объекта. Ранее с требованием демонтировать объект в феврале обращалась администрация района, но этот иск был возвращен судом из-за неустраненных нарушений.