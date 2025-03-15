Новый научно-производственный центр БПЛА в Удмуртии получил название «Инмар»

В Удмуртии аккредитован научно-производственный центр (НПЦ) беспилотников под названием «Инмар», сообщил председатель Госсовета республики Владимир Невоструев на заседании ассоциации законодательных органов власти в субъектах ПФО 14 марта, пишет пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Главной целью ("Инмара".— "Ъ-Удмуртия") является формирование инфраструктурной среды для разработки, испытания, производства БПЛА, а также развитие смежных отраслей. Резиденты НПЦ смогут получать грантовую поддержку на создание опытных образцов и мелкосерийное производство»,— указано в сообщении.

Господин Невоструев добавил, что за последние 20 лет количество предприятий, производящих БПЛА, выросло в регионе с 1 до 10. В отрасль вовлечены научно-производственные, проектные и образовательные организации. На заседании Ижевск назвали одним из центров развития беспилотной авиации в стране.

Созданные в республики беспилотники применяют среди прочего в сельскохозяйственной и лесоохранной деятельности, а также в зоне СВО. «Сегодня мы все видим, что с помощью беспилотников выполняются важные задачи в ходе специальной военной операции, с высокой точностью уничтожается техника и живая сила врага»,— добавил спикер регионального парламента.

В ноябре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что глава республики Александр Бречалов подписал распоряжении о создании НПЦ. Площадь малого центра составит 2,5 тыс. кв. м. В него войдут 15 резидентов, включая ИжГТУ, УдГУ и крупные производства. На оснащение центра республика получит свыше 850 млн руб.

По данным Национальной библиотеке республики, Инмар («ин» — небо, «мар» — то, что на небе) является верховным божеством в удмуртской мифологии. Его формирование в единую фигуру произошло под влиянием ислама и христианства. Приобретать черты последнего Инмар начал после крещения удмуртов. Отмечается, что процесс его превращения в единое божество не завершился даже к XIX в.