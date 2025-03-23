Последняя рабочая неделя апреля в Татарстане продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане последняя рабочая неделя продлится 3 дня

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В Татарстане последняя рабочая неделя продлится 3 дня

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В четверг, 1 мая, будет выходной праздничный день, что сокращает рабочий день в среду, 30 апреля, на один час. После короткой рабочей недели татарстанцев ожидают длинные выходные с 1 по 4 мая, так как выходной 4 января был перенесен на пятницу, 2 мая.

Всего в мае жители Татарстана получат 13 дней отдыха.

Влас Северин