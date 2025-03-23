Пассажир метро устроил стрельбу из «Сигнала охотника» на станции «Василеостровская»

Полиция задержала пассажира петербургского метро, устроившего стрельбу на станции «Василеостровская». Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы накануне, 22 марта, в 22:57, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали 19-летнего неработающего жителя Петроградского района. Предварительно было установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в салон через закрывающиеся двери.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Задержанный помещен в спецприемник, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемого в стрельбе по окнам лидера группы Otto Dix Михаэля Драу.

Андрей Цедрик