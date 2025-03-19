Обвиняемого в стрельбе по окнам лидера группы Otto Dix отправили в СИЗО

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Миахила Макеева, обвиняемого в стрельбе по окнам лидера группы Otto Dix Михаэля Драу. Он помещен в СИЗО на срок до 16 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Макеев стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По версии следствия, 16 марта обвиняемый на проспекте Мечников открыл стрельбу в сторону жилых домов, что привело к повреждению стекол окна квартиры, в которой живет лидер группы Otto Dix Михаэль Драу. Далее фигурант поднялся на этаж и выстрелил не менее 14 раз во входную дверь того же жилья.

Как уточнили в пресс-службе, причиной конфликта стали нарушения авторских прав на музыкальный альбом. Михаила Макеева задержали 17 марта, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева