Байкер без водительских прав погиб в ДТП на Ленинградском шоссе в Выборге

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Выборге, в которой погиб байкер. Трагическое дорожное происшествие случилось накануне, 22 марта, в 19.10 возле дома 82 по Ленинградскому шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 42-летний мужчина за рулем мотоцикла Honda не справился с управлением на левом закруглении дороги и совершил наезд на силовое ограждение.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм. При этом оказалось, что водительских прав соответствующей категории («А») у него не было, уточнили в полиции. В настоящий момент все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что восьмилетний ребенок-пассажир попал в больницу после ДТП с двумя женщинами-водителями в Тихвине.

Андрей Цедрик