В Ставропольском крае отменили беспилотную опасность

На территории Ставрополья – отбой беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

23 марта в 4.30 по московскому времени глава региона написал: «Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Следите за передаваемыми сообщениями».

Владимир Владимиров настоятельно порекомендовал жителям региона обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что раз в двое суток на Ставрополье появляется угроза атак БПЛА. Глава региона заверил земляков, что информация о возможных воздушных нападениях будет «оперативно публиковаться в социальных сетях для жителей региона».

Ефим Мартов