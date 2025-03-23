В Ставропольском крае отменили беспилотную опасность
На территории Ставрополья – отбой беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
23 марта в 4.30 по московскому времени глава региона написал: «Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Следите за передаваемыми сообщениями».
Владимир Владимиров настоятельно порекомендовал жителям региона обращаться за помощью по единому телефону экстренных служб «112».
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что раз в двое суток на Ставрополье появляется угроза атак БПЛА. Глава региона заверил земляков, что информация о возможных воздушных нападениях будет «оперативно публиковаться в социальных сетях для жителей региона».