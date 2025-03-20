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Раз в двое суток на Ставрополье появляется угроза БПЛА

В Ставропольском крае фиксируются почти ежедневные угрозы атак беспилотников. Через каждые сутки, ночью фиксируются предупреждения, сообщил губернатор Владимир Владимиров на прямой линии с жителями.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Регулярно у нас идет угроза атаки БПЛА. Мы ее всего лишь раз вводили в Ставропольском крае. Дроны перешли границу в районе Красногвардейского округа. Слава Богу, они все попадали»,— сообщил губернатор.

Губернатор отметил, что информация о возможных атаках будет оперативно публиковаться в социальных сетях для жителей региона.

Николай Аксенов

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