Раз в двое суток на Ставрополье появляется угроза БПЛА

В Ставропольском крае фиксируются почти ежедневные угрозы атак беспилотников. Через каждые сутки, ночью фиксируются предупреждения, сообщил губернатор Владимир Владимиров на прямой линии с жителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Регулярно у нас идет угроза атаки БПЛА. Мы ее всего лишь раз вводили в Ставропольском крае. Дроны перешли границу в районе Красногвардейского округа. Слава Богу, они все попадали»,— сообщил губернатор.

Губернатор отметил, что информация о возможных атаках будет оперативно публиковаться в социальных сетях для жителей региона.

Николай Аксенов