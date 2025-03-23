Местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки и понижение температуры воздуха. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ночью и утром 24 и 25 марта местами в восточной половине и предгорных районах Кубани, кроме Сочи, возможны заморозки. Температура воздуха опустится до -1…-3 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с 23 марта до 26 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м действует лавиноопасность. В Сочи не объявлено штормовое предупреждение о сходе лавин.

Алина Зорина