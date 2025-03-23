На Кубани действует штормовое предупреждение о лавиноопасности

На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение о лавинной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

С 18:00 23 марта до 18:00 26 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м действует лавиноопасность. В Сочи штормового предупреждения о сходе лавин нет.

МЧС рекомендует местным жителям и туристам воздержаться от посещения горных территорий в непогоду и при снегопаде. При нахождении в горах советуют следить за метеоусловиями и не выходить на склоны крутизной более 30 градусов без растительности. В случае угрозы схода лавины рекомендовано искать укрытие за скалами или деревьями.

Алина Зорина