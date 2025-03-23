Предполагаемый поджигатель электроподстанции задержан в Горно-Алтайске

В Республике Алтай задержали подозреваемого в поджоге электроподстанции. Он дал признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным полиции, 20 марта около 22:20 в дежурную часть ОМВД по Горно-Алтайску поступило сообщение о том, что неустановленный гражданин проник на территорию городской электроподстанции и поджег распределительный щит. На несколько часов без электроэнергии осталась часть города. Ущерб составил около 3,5 млн руб. Следственные органы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Оперативникам республиканских управлений ФСБ и МВД удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Горно-Алтайска, учащийся одного из местных техникумов. Правоохранители устанавливаю мотив, который побудил его совершить поджог.

Илья Николаев