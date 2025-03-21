После поджога подстанции в Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело

В Республике Алтай после поджога подстанции в Горно-Алтайске следователи возбудили уголовное дело об умышленном повреждение имущества, совершенное путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ). Региональная прокуратура поставила на контроль ход его расследования, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, 20 марта около 22:10 по местному времени неизвестный облил горящей смесью навесной шкаф на трансформаторе Майминской РЭС (филиал ПАО «Россети Сибири»), после чего поджог его. Ущерб от действий злоумышленника оценивается в 3,5 млн руб.

«Производилось отключение подачи электроэнергии на 4 часа 30 мин. В настоящее время электроснабжение восстановлено»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова