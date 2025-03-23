В шести районах Ростовской области сбили 29 украинских беспилотников

За минувшую ночь массированную атаку БПЛА военные отразили в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам главы региона, из-за падения беспилотника в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по ул. Центральная. «Жильцы, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», – резюмировал Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, всего в ночь с 22 на 23 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в Ростовской области 29 украинских беспилотников. Всего над регионами России за минувшую ночь военные сбили 59 вражеских БПЛА.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 22 на 23 марта на Дону из-за атаки беспилотника загорелся автомобиль, в машине погиб человек.

Владимир Андреев