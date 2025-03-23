На Дону из-за атаки беспилотника загорелся автомобиль, есть погибший

В ночь с 22 на 23 марта из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», – написал глава региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», поздно вечером 21 марта в Пролетарском районе Ростова-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49/1. Пострадали двое жильцов.

Ефим Мартов