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На Дону из-за атаки беспилотника загорелся автомобиль, есть погибший

В ночь с 22 на 23 марта из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», – написал глава региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», поздно вечером 21 марта в Пролетарском районе Ростова-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел взрыв в многоквартирном доме на ул. Горсоветской, 49/1. Пострадали двое жильцов.

Ефим Мартов

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