WP: в США нашли мертвой назначенного Байденом экс-прокурора

Бывшего прокурора США по Восточному округу штата Вирджиния Джессику Абер нашли мертвой в своем доме в Александрии, пишет The Washington Post со ссылкой на ее бывших коллег. Тело женщины обнаружили 22 марта, ей было 43 года. Подробности инцидента не раскрываются.

Джессика Абер была назначена экс-президентом США Джо Байденом и возглавляла подразделение ведомства с 2021 года. Она занималась вопросами борьбы с терроризмом, финансовыми преступлениями, а также утечками данных. Экс-прокурор подала в отставку в январе 2025 после инаугурации президента Дональда Трампа. Большую часть карьеры проработала в Ричмонде.

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