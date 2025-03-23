Защита новосибирского ученого Олега Кабова просит отменить приговор

Сторона защита настаивает на отмене приговора ученому-физику Олегу Кабову, осужденному на пять лет условно по делу о мошенничестве с научными отчетами. Об этом в своем Telegram-канале написал адвокат Геннадий Шишебаров. Он просит вернуть дело прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения.

Ранее приговор ученому опротестовала сторона обвинения, которая требовала для него реальный срок. Прокуратура ходатайствует о пересмотре дела, полагая, что назначенное Олегу Кабову наказание «не отвечает требованиям законности и справедливости».

Заведующий лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олег Кабов обвинялся следствием в том, что фальсифицировал научные отчеты, включив в них ранее полученные результаты. Часть денег, выделенных на исследования, он якобы похитил. Ущерб Минобрнауки составил 7,2 млн руб. В прениях сторон прокуратура запросила для члена-корреспондента РАН Олега Кабова семь лет колонии общего режима и штраф в размере его жалования за три года.

25 февраля 2025 года Советский районный суд Новосибирска посчитал вину ученого доказанной и по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция — десять лет лишения свободы) назначил ему пять лет условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, Олегу Кабову установили двухлетний запрет на участие в руководстве лабораторией при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики. Кроме того, его обязали возместить Минобрнауки ущерб.

Илья Николаев