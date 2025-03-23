Рублев проиграл во втором круге теннисного турнира в Майами

Российский теннисист Андрей Рублев не вышел в третий круг турнира ATP Masters в Майами. Во втором круге он проиграл бельгийскому спортсмену Зизи Бергсу.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Бергса. Игра длилась 1 час 39 минут. Зизи Бергс в третьем круге сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Призовой фонд турнира составляет $9,1 млн.

27-летний Андрей Рублев занимает девятое место в мировом рейтинге теннисистов. На его счету 17 титулов ATP.