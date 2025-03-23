Силы ПВО уничтожили 59 БПЛА над семью регионами

Минобороны России заявило, что в ночь на 23 марта силы ПВО отразили атаку БПЛА над семью регионами. Всего уничтожено 59 беспилотников.

Над Ростовской областью сбито 29 беспилотников, над Астраханской — еще 20. По три БПЛА уничтожено над Воронежской и Волгоградской областями, два — над Крымом, по одному — над Курской и Саратовской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил в Telegram, что беспилотники были сбиты в шести районах региона. В результате атаки загорелся автомобиль, находившийся внутри человек погиб. В хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме.

Ночью угрозу атаки БПЛА объявляли в Ростовской, Воронежской и Самарской областях, а также в Ставропольском крае и Северной Осетии. Приостанавливали работу аэропорты Волгограда и Саратова.