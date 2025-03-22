В казанском аэропорту с 19:18 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани сняли временные ограничения на работу аэропорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани сняли временные ограничения на работу аэропорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В период вводимых ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Командир второго самолета планировал приземлиться на запасной аэродром, но позже принял решение совершить посадку в Казани.

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов вводились с 18:36 по МСК.

Влас Северин