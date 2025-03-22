В Казани сняли временные ограничения на работу аэропорта
В казанском аэропорту с 19:18 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В Казани сняли временные ограничения на работу аэропорта
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В период вводимых ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Командир второго самолета планировал приземлиться на запасной аэродром, но позже принял решение совершить посадку в Казани.
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов вводились с 18:36 по МСК.