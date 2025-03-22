«Торпедо НН» уступил СКА в серии буллитов в матче чемпионата КХЛ

Хоккейные клубы СКА (Санкт-Петербург) и «Торпедо НН» (Нижний Новгород) 22 марта вышли на лед стадиона «Нагорный» в рамках матча чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.

В первом периоде уже на четвертой минуте шайбу в ворота нижегородцев забросил Марат Хайруллин. Следующая уже была за соперником, удачный бросок сделал Вячеслав Войнов. При этом гол был оформлен лишь под конец второго периода.

На 50-й минуте Евгений Свечников вывел «Торпедо НН» вперед. Однако СКА не желал сдаваться и сравнял счет 58-й минуте. Итог матча определился в серии буллитов, хоккеисты СКА оказались более меткими.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА в Екатеринбурге проиграл «Автомобилисту» в серии буллитов. Основное время зафиксировало на табло 2:2.

Татьяна Титаева