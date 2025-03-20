СКА попал под «Автомобиль»

Предпоследний матч чемпионата КХЛ СКА провел в Екатеринбурге, где встретился с местным «Автомобилистом». Игра завершилась победой хозяев в серии буллитов. Основное время зафиксировало на табло 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург)

Фото: ХК СКА Матч СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург)

Фото: ХК СКА

«Автомобилист» — тот клуб, который «высадил» армейцев из последнего плей-офф. Тогда серия второго раунда, в котором впервые в истории лиги встретились клубы с «Запада» и «Востока», завершилась неожиданной победой команды из горного края 4–1.

После этого команды встречались в начале этого чемпионата в Петербурге, и тогда хоккеисты СКА одержали победу со счетом 5:2. До встречи в Екатеринбурге армейская команда шла шестой в Западной конференции, «Автомобилист» располагался на четвертом месте в Восточной. Дуэль клубов приняла новая «УГМК Арена», открывшаяся в столице Урала буквально на днях. Команда из Екатеринбурга успела провести на ней до приезда СКА только три матча: обыграла «Торпедо» и «Сочи», соответственно, 2:1 и 6:3, а потом уступила «Салавату Юлаеву» — 1:4.

Первый период прошел под знаком атак хозяйской команды. Но моменты, которые она создала, не увенчались успехом. А вот гостям на 14-й минуте удалась острая атака, и защитник Никита Зайцев открыл счет дальним броском после хитрой передачи форварда Сергея Толчинского. Причем для Зайцева эта шайба стала первой, которую он забросил за СКА этом сезоне — с тех пор, как вернулся в КХЛ из НХЛ, где он выступал за «Чикаго Блэкхоукс». Никита провел в чемпионате КХЛ 56 матчей. Концовка периода увенчалась еще более опасными моментами, которые создали уральцы у ворот Егора Заврагина. Но голкипер СКА был на высоте. И самим игрокам «Автомобиля» не хватало точности.

Едва началась вторая двадцатиминутка, как петербуржцам удалось увеличить счет. Причем снова казалось, что инициативой владеют хозяева. Но последовала быстрая контратака, Владимир Алистров прострелил вдоль ворот, шайба взмыла в воздух, перелетев вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина, и форвард СКА Марат Хайруллин буквально с линии ворот переправил ее в сетку. Гол получился немного курьезным, но хозяевам от этого было не легче. Правда, они быстро пришли в себя. Реализовать большинство, которое досталось «Автомобилисту» при счете 2:0, он не сумел. Зато сразу после этого цели достиг бросок нападающего Артема Каштанова со средней дистанции — шайба вонзилась в дальнюю «девятку». После этого на арене зазвучал популярный хит поздней советской эпохи: «Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль». Название уральской команды обыгрывается на стадионе и в творчестве ее фанатов по-разному. Так, под трибуной, где расположились наиболее активные болельщики клуба из Екатеринбурга, растянут баннер «Берегись автомобиля» с указанием номера региона.

Третий период соперники начали при счете 2:1 в пользу СКА. И все говорило о том, что много шайб в этом матче заброшено не будет: уже очень внимательно команды действовали в своей зоне, стараясь обезопасить свои ворота. Так оно и вышло. Победный для армейцев результат держался на табло до 58-й минуты. В этот момент хозяевам удалось восстановить равенство. Причем гол был похож на тот, который забил во втором периоде Хайруллин. Теперь уже вратарь СКА не увидел шайбу, которая после броска от синей линии перелетела через него, и хоккеист «Автомобилиста» добил ее в сетку. Но вскоре взятие ворот было отменено. Это тренеры СКА обратили внимание на то, что во время атаки хозяев их игрок был «во вне игры». Арбитры посмотрели повтор и удовлетворили запрос тренерской бригады СКА.

И все же уральцы успели за минуту с небольшим до финальной сирены забить еще один гол — отличился канадский нападающий Брукс Мэйсек. Во время его броска обзор вратарю СКА закрыл игрок «Автомобилиста», и Заврагин помочь своей команде не смог.

Так игра перешла в овертайм. Там никто отличиться не сумел, хотя «Автомобилист» имел преимущество — в том числе потому, что две минуты играл в большинстве. Буллитная серия сложилась в пользу хозяев. Игроки «Авто» дважды поразили ворота Заврагина, у гостей только один бросок достиг цели. Тем не менее, СКА увез из Екатеринбурга очко. Следующая остановка — Нижний Новгород, где петербургская команда сыграет 22 марта против «Торпедо». Это будет последний матч СКА в чемпионате.

Кирилл Легков