В Костроме отменили концерт Лолиты Милявской

Запланированный на 24 марта концерт певицы Лолиты Милявской в Костроме отменен. Об этом говорится в ответе департамента культуры Костромской области в ответ на обращение ярославского общественника Сергея Казанского, который требовал не проводить концерт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Решение принято с учетом общественного мнения, изложенного в обращениях граждан, опубликованных в сети Интернет и поступающих в адрес департамента культуры Костромской области и в адрес ОГБУК «Концертно-выставочный центр "Губернский"»,— сказано в ответе департамента.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аналогичные обращения поступали и в адрес ярославского минкульта, однако концерт в ноябре 2024 года состоялся. В 2025 году в ряде регионов России концерты Лолиты были отменены.

Антон Голицын