Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Костроме отменили концерт Лолиты Милявской

Запланированный на 24 марта концерт певицы Лолиты Милявской в Костроме отменен. Об этом говорится в ответе департамента культуры Костромской области в ответ на обращение ярославского общественника Сергея Казанского, который требовал не проводить концерт.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Решение принято с учетом общественного мнения, изложенного в обращениях граждан, опубликованных в сети Интернет и поступающих в адрес департамента культуры Костромской области и в адрес ОГБУК «Концертно-выставочный центр "Губернский"»,— сказано в ответе департамента.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аналогичные обращения поступали и в адрес ярославского минкульта, однако концерт в ноябре 2024 года состоялся. В 2025 году в ряде регионов России концерты Лолиты были отменены.

Антон Голицын