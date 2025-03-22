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Прокуратура проверяет факт пожара в здании союза ветеранов боевых действий

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после пожара в здании союза ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар произошел ночью с 21 на 22 марта 2025 года в здании №49 по проспекту Октябрьской Революции в Ставрополе. Предварительно установлено, что причиной стал поджог.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о пожарной безопасности и примет меры реагирования после завершения надзорных мероприятий. Ход следствия находится под контролем прокуратуры.

Тат Гаспарян

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