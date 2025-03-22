Премьеру Удмуртии поручили продолжить ежедневно докладывать о дорожном ремонте

Председателю правительства Удмуртии Роману Ефимову поручили продолжить ежедневно докладывать о ходе дорожного ремонта главе республики Александру Бречалову, заявил последний на совещании по ремонту муниципальных и региональных трасс, пишет пресс-служба правительства УР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Роман Валерьевич (Ефимов.— "Ъ-Удмуртия"), так же, как в прошлую неделю, мне к полуночи ежедневный доклад. Услышьте, контроль — три восклицательных знака. Я устал от бодрых докладов в кабинетах, когда в презентации все отлично, а потом мы получаем то, что получили сейчас»,— сказал господин Бречалов.

Отдельно глава Удмуртии перечислил свои задачи, в числе которых получение финансирования на строительство новой школы в микрорайоне В-8, завершение реконструкции набережной, возведение международного терминала аэропорта Ижевска и других объектов. «Я ни на кого это не перекладываю, поэтому что это моя работа, и никто ее за меня не сделает. А я могу этим заниматься только тогда, когда мне не нужно круглосуточно нырять в ямочный ремонт и разбираться с тем — кто как из подрядчиков льет в ямы асфальт. Глава республики привез новые объемы и контракты, теперь пусть займется ямами на Максима Горького»,— сказал он.

Напомним, на совещании по организации ремонта муниципальных и региональных трасс господин Бречалов раскритиковал дорожные команды Удмуртии и Ижевска и сообщил о кадровых перестановках. Как писал «Ъ-Удмуртия», в отставку отправили министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексея Горбачева. Место и.о. главы регионального миндортранса займет Геннадий Таранов.

Ответственной за ижевские дороги стала начальник городского МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Анна Зверева. Глава региона добавил, что проблемы с дорожным ремонтом в столице Удмуртии привели к тому, что ему «пришлось поручить председателю правительства региона круглосуточно контролировать эту работу».