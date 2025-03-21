Дмитрий Чистяков про дороги Ижевска: мои коллеги также прокалывают колеса

Резкая оттепель стала одной из причин, по которой асфальт на дорогах пришел в негодность, заявил глава города Дмитрий Чистяков 20 марта во время прямого эфира на телеканале «Удмуртия». Мэр добавил, что чаще всего горожане жалуются на участки, которые давно не ремонтировались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мне часто задают вопрос: по каким дорогам вы ездите? Да по тем же самым. Мои коллеги также прокалывают колеса. У меня в этом году пока без происшествий. Мы все это (ямы на дорогах.— "Ъ-Удмуртия") видим — у меня такое же негодование»,— сказал господин Чистяков.

Градоначальник добавил, что этот период «нельзя по-другому пройти»: дороги приходят в негодность, их нужно ремонтировать. По его словам, к дорожному ремонту необходимо подходить комплексно. «В 2025 году мы должны сделать 15 крупных дорог. Это должна быть длинная история. Если мы не будем масштабно ремонтировать, то это (аварийные участки. — "Ъ-Удмуртия") будет повторяться»,— отметил мэр.

Латание дыр на дорогах является «временной мерой, чтобы снизить аварийность». «Сейчас мы решаем локальную историю настолько, насколько позволяет погода»,— добавил господин Чистяков. По словам мэра, работа по восстановлению дорожного полотна идет круглые сутки: город закупил новые рециклеры. «Мы залатали свыше 10 тыс. кв. м»,— сказал он.

По словам господина Чистякова, к контролю дорожных работ подключили городскую Общественную палату и глав районов. «Задача не просто "заляпать" — и такие случаи бывают. И у меня негодование, когда воду кладут. Другое дело, что мы меняем отношение к подрядчикам»,— добавил градоначальник.

Мэр добавил, что к комплексному ремонту дорог приступят, когда позволит погода: установится стабильная плюсовая температура. Он выразил уверенность, что за лето дорожную сеть города «приведут в порядок». Работы начнутся в апреле.