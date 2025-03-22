В Ростове и Сальске из-за атак беспилотников повреждены здания

Ночью беспилотники атаковали пять территорий Ростовской области — Ростов, Сальск, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский районы. По данным Минобороны РФ, всего над регионом сбито шесть БПЛА. В Ростове и Сальске повреждены здания, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ростове в многоэтажке по улице Горсоветской, 49/1 повреждения получили фасад и шесть квартир. В частности, были выбиты стекла и рамы на нескольких этажах. Двое раненых госпитализированы, еще нескольким жильцам помощь была оказана на месте происшествия.

В Сальске из-за падения беспилотника в центре города разбиты стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме на ул. Ленина, 10. Люди не пострадали.

Региональные власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим.

Мария Иванова