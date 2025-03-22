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Пострадавшие при взрыве в многоэтажке в Ростове-на-Дону получат выплаты

В Ростове-на-Дону пострадавшие от взрыва в многоэтажном доме получат единовременные выплаты, сообщил мэр Александр Скрябин.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Скрябин поручил главе Пролетарского района Зурабу Киладзе оказать помощь жильцам на улице Горсоветской и организовать выплаты для пострадавших.

В результате атаки беспилотников поврежден фасад здания, а также остекление квартиры на 17 этаже. Оперативные службы работают на месте происшествия для устранения последствий. В результате ЧП пострадали два человека.

Тат Гаспарян

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