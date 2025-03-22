С начала 2025 года на строительных площадках республики произошло 6 несчастных случаев. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году на стройках Татарстана произошло 6 несчастных случаев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В 2025 году на стройках Татарстана произошло 6 несчастных случаев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Причинами несчастных случаев стали падения с высоты и обрушение предметов. Министр подчеркнул, что проверки контрольно-надзорных органов по соблюдению норм охраны труда продолжаются.

С начала года представители саморегулируемых организаций (СРО) провели 354 проверки, выявив нарушения в половине случаев. К нарушителям применены меры дисциплинарного воздействия 174 раза. Инспекция Государственного строительного надзора провела 302 проверки, вынеся 65 постановлений об административной ответственности. Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) организовало 134 контрольно-надзорных мероприятия.

Влас Северин