На ремонт пунктов пропуска через госграницу направят 859 млн рублей

Правительство в 2025–2027 годы направит на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через госграницу 859 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги выделят из федерального бюджета. В ряде пунктов пропуска планируют установить современные инспекционно-досмотровые комплексы. Власти рассчитывают, что это поможет сократить время проведения контрольных процедур.

В рамках модернизации КПП до 2030 года планируется реконструировать 87 наиболее востребованных пунктов и увеличить их пропускную способность более чем вдвое. До этого же срока должны завершить оснащение пунктов пропуска современным оборудованием.

С февраля 2024 года российская сторона закрыла на ремонт пункт пропуска на границе Ленинградской области и Эстонии «Ивангород». Ожидается, что пограничный переход Нарва—Ивангород останется закрытым для транспортных средств до конца 2025 года.