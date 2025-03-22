Режим ЧС ввели на территории пострадавшего от атаки БПЛА дома в Ростове

В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атаки беспилотника на дом по адресу улица Горсоветская, 49/1. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин на внеочередном заседании комиссии по ЧС, передаёт телеканал «Дон 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

На месте происшествия будет организован штаб для приема заявлений от жителей пострадавших квартир и создана комиссия для оценки ущерба. Жители получат единовременные выплаты.

Инцидент произошел 21 марта, когда в многоквартирном доме на улице Горсоветская прогремел взрыв из-за атаки беспилотника. Пострадали два человека, жертв нет. Взрыв повредил окна квартиры на 17-м этаже и фасад здания.

Тат Гаспарян